«Они почему-то падают». Талалаев — об удалении Мелкадзе перед очным матчем с «Балтикой»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на удаление нападающего «Ахмата» Георгия Мелкадзе в матче 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с «Акроном» (0:2). Мелкадзе получил красную карточку на 37-й минуте за отмашку локтем от защитника «Акрона» Вячеслава Бардыбахина.

«Понятно, что немного легче нам станет. Мелкадзе в первые девять туров был грозной силой. Он и Агаларов бьются за любой мяч — цепляются на всем поле. Потом они врываются в штрафную, там силы их покидают, и они почему-то падают. Если этот изъян убрать, то Мелкадзе нападающий без слабых мест», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, КДК РФС дисквалифицировал форварда Мелкадзе на два матча — один из них условно. Матч «Балтики» и «Ахмата» в рамках 10-го тура РПЛ состоится после международной паузы 11 октября в Грозном.