«Лучше было вдесятером играть». Аршавин сравнил Аугусто, Соболева и Дурана в «Зените»

Бывший футболист «Зенита», а ныне заместитель председателя правления санкт-петербургской команды по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил игру новичка сине-бело-голубых форварда Фелипе Аугусто.

— По меркам «Зенита» летом купили только одного дорогого футболиста.

— На ваш взгляд, Фелипе Аугусто стоит этих денег?

— У меня к нему нет отторжения. По крайней мере, я в него больше верю, чем в Дуран-Дурана, он лучше, хотя Дуран, наверное, в этих матчах забил больше голов. Фелипе Аугусто мало играет, Соболев ему даже не даёт шанса себя проявить. Когда Дуран выходил на поле… Лучше вообще, мне кажется, было вдесятером играть. Фелипе Аугусто бежит, он мощный, у него неплохой удар. Не сказать, что это пустой футболист.

— Вы верите сейчас в Филипе Аугусто больше, чем верили в Соболева полгода назад?

— Сейчас я в Соболева больше верю. Я вообще не представлял, как он в основном в составе будет играть. Через месяц оказалось, что может. Соболев когда я о нём говорил и сейчас — это два разных футболиста, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

«Зенит» объявил о трансфере Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» 29 июня. Стороны подписали контракт сроком на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Стоимость трансфера, по данным интернет-портала Transfermarkt, составила € 15 млн. В новом клубе Аугусто принял участие в 13 матчах во всех турнирах (507 минут) и забил один мяч.