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«Главное, чтобы «не закислился». Бояринцев — о возвращении Аленичева к тренерству

«Главное, чтобы «не закислился». Бояринцев — о возвращении Аленичева к тренерству
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Главный тренер «Шинника» и экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о возвращении легенды красно-белых Дмитрия Аленичева к работе наставником тульского «Арсенала».

— Как отреагировали на возвращение Аленичева в Тулу? Общались с Дмитрием?
— Воспринял абсолютно спокойно. Друзей в Первой лиге много. Вот сейчас с Антоном Хазовым играли, обыграл меня. Много ребят нашего поколения, с кем приходилось играть, сейчас при работе. Дима вернулся после такого перерыва в работе. Посмотрим, главное — чтобы «не закислился» (смеётся), — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

О возвращении Аленичева в тульский клуб стало известно 15 сентября этого года. Дмитрий уже возглавлял «Арсенал» с 2011 по 2015 год.

Полное интервью с Бояринцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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