Дембеле назвал Кварацхелию главным фаворитом на «Золотой мяч» — 2026. Хвича ответил

Нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле выразил мнение, что грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия достоин стать обладателем «Золотого мяча» в текущем году. Игроки парижского клуба дали совместное интервью BBC. Французский футболист ответил на вопрос журналиста первым.

— Кто, по-твоему, выиграет «Золотой мяч»?

— Он [Кварацхелия]. Честно, он заслуживает этого, он провел великолепный сезон. Как у нас говорится, он «выжигал сетчатку», — сказал Дембеле.

Затем представитель СМИ обратился к грузинскому игроку.

— Если я задам тот же вопрос тебе, ты назовешь его?

— Да, конечно. Потому что он потрясающий игрок, и то, как он ведет команду за собой, очень важно. Его характер и то, что он дает команде на поле, — это невероятно. Он великолепно провел прошлый сезон — как и год, когда он выиграл «Золотой мяч». Я думаю, он этого заслуживает и поэтому он выиграл «Золотой мяч», — ответил Хвича.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.