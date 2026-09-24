15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это сам футбол». Феликс рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году

«Это сам футбол». Феликс рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Жоау Феликс прокомментировал отсутствие своей фамилии в списке претендентов на «Золотой мяч», а также назвал фаворита награды.

«Я не попал в список номинантов? Это не от меня зависит. Я не знаю, кто решает, кто попадет в список, а кто нет. Я не переживал по этому поводу. Я даже не знал, когда объявят список. Я отношусь к этому спокойно. Саудовскую лигу часто недооценивают. Конечно, она не входит в топ-5, но это хорошая лига. У меня был хороший сезон, но я отношусь к этому спокойно… Может быть, если бы мы далеко прошли на клубном чемпионате мира, я бы попал в список, но я не знаю.

А кто фаворит сейчас? Я всегда считал, что «Золотой мяч» должен достаться игроку, на которого смотришь и говоришь: «Он звезда и достоин войти в историю футбола». И если есть игрок, который заставляет тебя включить телевизор и не отрывать взгляд от экрана, когда ты смотришь его игру, то это Ламин [Ямаль]. Да, Мбаппе и Гарри Кейн провели отличный сезон, но Ламин — это сам футбол. Вдобавок ко всему он выиграл чемпионат мира, а в год проведения чемпионата мира такая победа всегда очень важна, если хочешь получить «Золотой мяч», — приводит слова Феликса AS.

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

Материалы по теме
Дембеле назвал Кварацхелию главным фаворитом на «Золотой мяч» — 2026. Хвича ответил