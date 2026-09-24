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Аршавин обозначил главные минусы игры «Ахмата» при Черчесове

Аршавин обозначил главные минусы игры «Ахмата» при Черчесове
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что «Ахмат» подводит в текущем сезоне Альфа-Банк РПЛ скромная игра в атаке. Командой руководит бывший тренер сборной России Станислав Черчесов.

«Казалось, что у них всё будет хорошо, но в некоторых играх у них всё было скромно в атаке. Затем их подвели вратари. С этим связаны их проблемы», — сказал Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

«Ахмат» после девяти туров набрал 10 очков и располагается на десятой строчке в турнирной таблице.

В следующем туре команда Станислава Черчесова в воскресенье, 11 октября примет калининградскую «Балтику».

Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова в клубе.

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