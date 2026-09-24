Британский премьер призвал вернуть пиво на стадионы. Ассоциация болельщиков выступила «за»

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем считает, что запрет употребления алкоголя на футбольных матчах, введённый в 1980-е годы, должен быть отменён.

«Я не считаю справедливым, что футбольных болельщиков выделяют таким образом, и я это отметил. На мой взгляд, это законодательство относится к эпохе, когда футбол был совсем другим. И я действительно считаю, что есть основания устранить эту дискриминацию.

Есть разные способы это сделать – возможно, в рамках эксперимента. Но я не собираюсь отказываться от своей давней позиции. Я не понимаю, как может быть справедливо то, что к болельщикам одного вида спорта относятся иначе, чем к любителям другого», – приводит слова Бернема ESPN.

Примечательно, что ассоциация футбольных болельщиков (FSA) поддержала заявление премьер-министра.

«FSA всегда утверждала, что несправедливо привлекать футбольных болельщиков к уголовной ответственности за то, что они выпивают пинту пива во время просмотра матча – особенно когда можно сидеть на том же месте и пить алкоголь, наблюдая за концертом Oasis или матчем по регби-лиг», – отметил глава организации Том Грейтрекс.