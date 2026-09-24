«Напомнил Головина». Аршавин рассказал, как агент предлагал «Зениту» подписать Олейникова

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался о перспективах полузащитника Ивана Олейникова после его скандального перехода из «Крыльев Советов» в ЦСКА.

— Агент Олейникова предложил рассмотреть Ваню в «Зенит», и я стал за ним наблюдать. Тогда я ответил: «Нет, ну какой Олейников?» Потом он в «Ахмате» хорошо играл, потом пропал из «Ахмата», перешёл в «Крылья Советов», а в этом сезоне он вообще всё делал. У него скорость есть, голова есть. Он напоминает мне Головина.

— Слуцкий рассказывал, что в молодости Олейников был совсем маленький, щупленький.

— Может быть, сейчас у него всё по делу. Я ещё не видел его игр за ЦСКА, но он подходит им. Когда вокруг него будут хорошие футболисты, его игра должна ещё расцвести.

— Не может быть такого, что случится наоборот?

— Я так не думаю. Со второй половины прошлого сезона он только идёт вперёд, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

6 сентября «Рубин» проинформировал, что 28-летний хавбек прибыл в расположение команды, где встретился с руководством клуба, главным тренером, а также осмотрел клубную базу. Сообщалось, что в ближайшее время футболист пройдёт медосмотр, после чего подпишет контракт с «Рубином». Также казанский клуб сопроводил данное сообщение фото с Олейниковым на базе. 9 сентября ЦСКА объявил о переходе Олейникова из «Крыльев Советов».