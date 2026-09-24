Аршавин заявил, что у Головина есть предложение на большую сумму от клуба не из России

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что у полузащитника «Монако» Александра Головина есть предложение, гораздо более предпочтительное, чем переход в московский «Спартак».

– Переход Головина в «Спартак» был возможен летом?

– Конечно нет.

– А если зарплата в € 6 млн в год?

– У него есть предложение на большую сумму.

– От «Зенита»?

– Нет.

– Из Саудовской Аравии?

– Да, – сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В текущем сезоне Головин принял участие в шести матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующий трудовой контракт футболиста с командой рассчитан до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 18 млн.

Ранее агент Головина Александр Клюев поделился подробностями несостоявшегося перехода игрока в «Спартак».