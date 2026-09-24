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«Я продолжу делать это даже через 10 лет». Криштиану Роналду — о своём наследии в футболе

«Я продолжу делать это даже через 10 лет». Криштиану Роналду — о своём наследии в футболе
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями о важности своего наследия в футболе.

«Для меня самое важное — быть примером для детей. Молодые ребята любят меня, потому что видят во мне пример, и это для меня важнее всего… Я продолжу делать это даже после того, как завершу карьеру лет через 10! (смеётся)», — приводит слова Роналду журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

41-летний нападающий забил 979 голов и сделал 261 результативный пас в 1337 матчах. На протяжении карьеры футболист выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал», «Ювентус» и «Аль-Наср». В составе национальной команды футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.

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