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Аршавин выделил самые безнадёжные команды РПЛ — 2026/2027

Аршавин выделил самые безнадёжные команды РПЛ — 2026/2027
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал самые безнадёжные команды Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги на данный момент.

«Для меня безнадёжны «Факел» и «Родина». «Факел» хорошо обороняется, но не может забить, редко доходя до ворот. Они всё время обороняются — рано или поздно им забивают», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров РПЛ «Родина» набрала пять очков и занимает 15-е место в турнирной таблице соревнования. «Факел» заработал лишь три очка за аналогичное количество матчей и замыкает таблицу чемпионата России. В следующем туре «Факел» примет «Локомотив», а «Родина» в гостях встретится с ЦСКА. Эти игры состоятся после международной паузы, 10 и 11 октября соответственно.

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