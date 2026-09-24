Кантона обрушился с критикой на совладельца «МЮ» Джима Рэтклиффа из-за слов о мигрантах

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона отреагировал на слова Джима Рэтклиффа про мигрантов.

«Вы знаете, что я думаю обо всей этой политике. И не могу понять, как такой человек может говорить подобные вещи, будучи одним из владельцев клуба.

Футбол — очень популярный вид спорта. Все величайшие игроки — выходцы из разных волн иммиграции. Везде: во Франции, в Англии, везде. Например, во Франции все величайшие игроки — выходцы из разных волн иммиграции. Я снял об этом документальный фильм «Французский футбол: история иммигрантов». Раймон Копа в 1950-х был сыном польских иммигрантов, которые приехали во Францию и усердно там работали. А ещё были итальянцы, такие как Платини.

А моя мать, как и я, была из семьи испанских беженцев. Я не могу принять такие высказывания», — приводит слова Кантона Manchester Evening News.

Напомним, в феврале совладелец «МЮ» заявил: «Великобритания колонизирована иммигрантами. Нельзя иметь экономику, где 9 млн человек получают пособия. Нужно принимать непростые решения».

В сентябре миллиардер сказал, что Великобритания переживает упадок из-за сочетания масштабной иммиграции и высоких налогов.