41-летний Роналду выложил пост перед стартом Лиги наций. Португалия — действующий чемпион

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал сообщение в социальных сетях перед стартом команды в Лиге наций УЕФА сезона-2026/2027.

«Лига Наций. Выложимся по полной!» — написал Роналду на своей странице в соцсети X.

В сентябре и октябре сборная Португалии проведёт четыре встречи в Лиге наций. Помимо Уэльса, подопечные Жезуша сыграют с Норвегией (27 сентября в Осло и 4 октября в Порту) и Данией (1 октября в Копенгагене).

Роналду является рекордсменом национальной команды по числу матчей (233) и голов (146). В составе сборной футболист выигрывал чемпионат Европы в 2016 году и дважды Лигу наций.