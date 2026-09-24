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Бояринцев: не вижу особых проблем у «Зенита» — не всё так плохо

Бояринцев: не вижу особых проблем у «Зенита» — не всё так плохо
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Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев поделился мыслями о текущей ситуации в санкт-петербургском «Зените».

«Честно говоря, я особых проблем у «Зенита» не вижу. Да, есть не очень хороший результат, но состав один из самых сильных в РПЛ, есть вариативность. У них прослеживается определённый рисунок, игроки «Зенита» — Соболев и Глушенков — находятся в топе бомбардиров. Это говорит, что не всё так плохо. Не стал бы сильно критиковать «Зенит», они забили больше всех, одна победа от первой строчки. Не считаю, что они провалились. Своё наверстают и будут бороться за чемпионство», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После девяти туров «Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 18 очками. Лидирует в чемпионате России «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх.

Полное интервью с Бояринцевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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