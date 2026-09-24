Гарри Кейн назвал главный отрицательный фактор при вручении «Золотого мяча»

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн заявил, что время для вручения «Золотого мяча» выбрано неудачно, потому что уже идёт новый сезон.

8 сентября журнал France Football объявил список номинантов на «Золотой мяч» — 2026. Церемония вручения премии состоится 26 октября в Лондоне.

«Очевидно, что в последние годы «Золотой мяч» становился всё более значимой наградой, в основном из-за социальных сетей, шумихи и разговоров вокруг него.

Я думаю, что время для вручения «Золотого мяча» выбрано не очень удачно, потому что уже начался новый сезон, ты уже сосредоточен на том, чего можешь достичь в этом сезоне. Но после каждой игры ты говоришь о том, чего добился в прошлом году. Так что мне трудно это понять. Но выиграть его было бы невероятно, я бы очень гордился этой победой.

То, что [другие претенденты] дают больше интервью или меньше, конечно, влияет на общественное восприятие и на дискуссии вокруг этого вопроса. Но что касается самих членов жюри, я не уверен на сто процентов. Думаю, члены жюри проголосуют за того, кто, по их мнению, этого заслуживает. У них будет вся информация, статистика, и они сами примут решение» — приводит слова Кейна The Standard.

В минувшем сезоне Кейн забил 73 гола во всех турнирах.