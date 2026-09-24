«Ради чего?» Агент Головина раскрыл все детали несостоявшегося перехода игрока в «Зенит»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился подробностями несостоявшегося перехода футболиста в «Зенит».

– Как долго шли переговоры с «Зенитом» по Головину?

– В июне мы аккуратно начали общение.

– С вами общался Зырянов?

– Зырянов и Максим Погорелов.

– Ваша позиция по сравнению с предыдущими годами, когда «Зенит» тоже с вами контактировал, изменилась?

– Надо думать о будущем, потому что когда вам наступает 30 лет, вы уже задумываетесь глобально. Когда Головину было 27-28, мы так не смотрели. «Зенит» приходил в «Монако» и давал очень серьёзные суммы – давал в разы больше, чем сейчас. Эта сумма была больше, чем та, за которую Сашу покупали у ЦСКА.

– «Монако» тогда даже за 30 миллионов был не готов к продаже?

– Нет. Сейчас «Монако» не попал в Лигу чемпионов, и их, как год назад «Лион», могли отправить лигой ниже. В последний день окна сорвались два трансфера – Камара в «Челси» и Балогуна в «Эвертон».

Саша – один из самых высокооплачиваемых игроков «Монако»: есть шесть человек, у кого зарплата за € 3 млн Нужно было как-то решать этот момент. Мы с Сашкой поговорили, желание перейти в «Зенит» было, поэтому вступили в переговоры с ними.

– «Монако» вам сказал искать варианты для Головина?

– Нет, такого не было.

– Когда идет речь про Балогуна или Камара, там значительно выше цифры. Неужели эти € 15 млн могут спасти «Монако»?

– Нет, им в целом надо было продать игроков, не только этих двух. До этого они вызывали Тило Керера, которому сказали: «У тебя такая большая зарплата, если есть какие-то варианты, ты можешь их рассматривать». Он ушёл в аренду в «Аякс». До этого они туда же продали Кайо Энрике. Это всё основные игроки.

– Говорят, что вы с «Зенитом» не сошлись довольно сильно по зарплате Головина.

– Мы точно не просили зарплату € 5 млн. Мы хотели фиксированную зарплату плюс бонусы. Если у вас € 3,8 млн зарплата, вы играете в топ-чемпионате в большом клубе, вы лидер этого клуба, а надо приходить в российский чемпионат. Ради чего? – сказал Клюев в выпуске шоу «Это футбол, брат!».