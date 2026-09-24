Слуцкий объяснил истоки самоиронии у футболист и тренеров

Экс-тренер сборной медиафутбола России и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался о причинах высокого уровня самоиронии в футбольной среде.

— У вас всегда было прекрасно с самоиронией? Это способ защиты, привычка?

— Я читал очень многих психологов, которые объясняют, почему в футболе такая агрессивная, шутливая среда и нет никаких границ в юморе: ни сексистских, ни расистских, ни национальных, ни религиозных. Они говорят, это объясняется высоким уровнем стресса. Ты готовишь себя, как тренер, и футболистов к стрессу, он неизбежен — когда выходишь на футбольное поле, 50 тысяч человек могут скандировать нехорошие слова в твой адрес.

Несколько лет назад, благодаря тому же Дмитрию Губерниеву, стал очень популярен биатлон. Спортсмены стали звёздами. Я прекрасно помню, как биатлонистки, которые переживали, что их захейтили в комментариях, сказали нелицеприятные слова. Мы внутри футбольной среды улыбались — для нас это были бы комплименты. Самоирония была во все времена в футболе, потому что он находится на другом уровне внимания и отношения к нему — могли встретить на улице и что-то сказать. Биатлонистку, при всём уважении, вряд ли узнают на улице, или кто-то будет смотреть гонки, даже этапы Кубка мира. Для футболистов самоирония — это абсолютно нормальная защитная реакция на стресс, который ты испытываешь до, во время и после матча, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Специалист возглавлял китайскую команду «Шанхай Шэньхуа» с января 2024 года по август 2026 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.