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Во Франции жёстко раскритиковали Мбаппе за желание получить «Золотой мяч»

Во Франции жёстко раскритиковали Мбаппе за желание получить «Золотой мяч»
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Французский журналист Даниэль Риоло раскритиковал форварда «Реала» Килиана Мбаппе за заявления в интервью о желании выиграть «Золотой мяч».

Ранее форвард заявил, что считает себя достойным претендентом на награду в 2026 году.

«Его игра в матче [с «Атлетико»] – катастрофа.

Сейчас это его навязчивая идея… То, что он говорит в интервью, – это чистой воды демагогия. Он появляется с фанфарами и конфетти. Его видно за версту, как угнанную тачку!

От этих интервью становится неловко. Вокруг него раздуто множество дискуссий о том, что он даёт или не даёт команде. Я вообще не понимаю эту кампанию. Я понимаю конечную цель, но совершенно не верю, что цель оправдывает средства. Напоминает тех, кто говорит, что в футболе важен только результат.

Я не стану говорить, что это дешёвый «Золотой мяч», но то, как он для этого добивается успеха, если таковой вообще существует, оставляет у меня горький осадок», – приводит слова Риоло RMC Sport.

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