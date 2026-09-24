«Ждём Иран, Намибию, Нигерию». Дивеев опубликовал пост с тренировки сборной России

Защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев опубликовал пост, где показал кадры с открытой тренировки в Новогорске и кратко высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды, призвав болельщиков приходить на стадионы.

«Работаем в Новогорске. Провели медиадень, поработали на поле. Ждём Иран, Намибию, Нигерию и начинаем! Есть среди моих подписчиков те, кто уже купил билеты?⚽️ По традиции ждём полные стадионы», — написал Дивеев в своём телеграм-канале.

В ближайшее время команда сыграет товарищеские матчи: с Ираном (29 сентября, Казань), Намибией (3 октября, Екатеринбург) и Нигерией (6 октября, Нижний Новгород).

С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от турниров ФИФА и УЕФА. С того времени национальная команда участвует только в товарищеских матчах.