CIES обновил рейтинг самых дорогих игроков РПЛ. В топ-5 вошло четыре игрока «Зенита»

Международного центра спортивных исследований (CIES) обновил рейтинги самых дорогих игроков. Таким образом, вингер «Зенита» Педро является самым дорогим футболистом Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Нападающий сине-бело-голубых оценивается в € 31,8 млн.
Топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ по версии CIES:
1. Педро («Зенит») € 31,8 млн;
2. Фелипе Аугусто («Зенит») € 30 млн;
3. Джон Джон («Зенит») € 27,1 млн;
4. Матвей Кисляк (ЦСКА) € 25,9 млн;
5. Луис Энрике («Зенит») € 24 млн;
6. Кристиан Алвес («Краснодар») € 19,4 млн;
7. Константин Тюкавин («Динамо») € 17,9 млн;
8. Манфред Угальде («Спартак») € 16,7 млн;
9. Никита Кривцов («Краснодар») € 16,4 млн;
10. Максим Глушенков («Зенит») € 16 млн.
В текущем сезоне 20-летний Педро записал на свой счёт четыре результативные передачи в 10 матчах во всех турнирах.