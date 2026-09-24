«Со мной вcё же весело». Ямаль отверг обвинения в высокомерии и провокаторстве

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль ответил на вопрос о своём характере.

– О вас говорят как об уверенном в себе парне, который не лезет за словом в карман. Кто-то назвал бы вас высокомерным или даже провокатором. Что вы на это скажете?

– Думаю, тем, кто так говорит, со мной вcё же весело. В конце концов, футбол – это игра, созданная для удовольствия. На пресс-конференциях мне нравится слушать людей, которые говорят от чистого сердца, искренне выражают свои мысли и могут меня рассмешить. Это не столько высокомерие, сколько привычка всегда говорить то, что я думаю, делать это естественно. Поэтому люди ошибаются, вешая на меня такой ярлык. Я просто стараюсь быть максимально естественным. Мне кажется, люди не привыкли к тому, что кто-то отвечает искренне. Возможно, кому-то хочется слышать только позитив, чтобы им говорили «всё отлично», а я всегда стараюсь говорить правду, — приводит слова Ямаля L’Équipe.