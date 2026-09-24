Лишь два игрока в чемпионате Турции дороже Алексея Батракова по версии CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал новые рейтинги самых дорогих игроков. По нынешней оценке российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков стоит € 41,9 млн.

По данным источника, дороже в турецком чемпионате лишь представляющий «Фенербахче» английский вингер Мейсон Гринвуд и одноклубник россиянина нигерийский форвард Виктор Осимхен.

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу. Ранее россиянин принял участие в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов со «Спортингом», где сыграл 64 минуты.