«В юности я этого не понимал». Ямаль заявил, что раскрыл секрет спортивных журналистов

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль рассказал, что понял, как спортивная пресса пишет о нём новости, когда нет поводов.

– Как вы реагируете на критику и споры, которые иногда возникают вокруг вашей персоны?

– В юности я этого не понимал. Не понимал, потому что большинство скандалов или слухов обо мне – ложь. Так было всегда. Думал: «Но я же этого не делал, почему они так говорят?» А потом понял: когда ничего не делаю, единственный способ «продать» новость обо мне – это выдумать что-нибудь, чтобы было о чем поговорить. Поэтому теперь отношусь к этому так: «Ну что ж, не знал, что я такое сотворил, но ладно, ничего страшного». Главное для меня — чтобы мама была спокойна, чтобы она знала: я этого не делал, это неправда. А если так, то меня это не беспокоит, — приводит слова Ямаля L’Équipe.

Ранее Ямаль отверг обвинения в высокомерии и провокаторстве.