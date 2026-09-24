«Из уважения к украинскому народу». Жадсон не приедет на прощальный матч Вагнера Лава

Экс-игрок «Шахтера» Жадсон решил не приезжать в Москву на прощальный матч Вагнера Лава.

Ранее ЦСКА указал Жадсона в числе участников матча — бразилец должен был сыграть за команду «Друзей Вагнера Лава». Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в субботу, 26 сентября.

«Я не поеду на матч, на который меня пригласил мой друг Вагнер Лав. Понимаю, что не должен ехать из уважения к украинскому народу и клубу, который я люблю — «Шахтёру».

Вагнер Лав — замечательный друг, но я понимаю, что сейчас ситуация гораздо более деликатная», — приводит слова Жадсона «Трибуна».

Жадсон выступал за «Шахтёр» с 2005 по 2012 год. В 2009-м команда выиграла Кубок УЕФА, бразилец забил победный гол в дополнительное время в финале с немецким «Вердером» (2:1). С командой он становился многократным чемпионом Украины, дважды обладателем Кубка и Суперкубка страны.