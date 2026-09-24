Экс-владелец «Спартака» возглавил рейтинг крупнейших российских налогоплательщиков

Бывший совладелец «Лукойла» и московского «Спартака» Леонид Федун возглавил рейтинг крупнейших российских налогоплательщиков с НДФЛ более 1 млрд рублей. Об этом сообщает Forbes.

По информации источника, НДФЛ Федуна в 2025 году составил 12,19 млрд рублей. Второе место в рейтинге занял глава «Новатэка» Леонид Михельсон (7,25 млрд рублей). Замыкает тройку бывший гендиректор автомобильной компании «Соллерс» Вадим Швецов (3,09 млрд рублей).

22 августа 2022 года «Лукойл» выкупил 100% акций «Спартака», а Леонид Федун покинул пост президента красно-белых. Таким образом, предприниматель владел московским клубом 18 лет и 4 месяца.

Во время эпохи Федуна «Спартак» один раз стал чемпионом России, шесть раз становился серебряным призёром РПЛ и один раз завоевал бронзу. Также красно-белые по одному разу завоевали Кубок и Суперкубок России. Всего за 18 лет и 4 месяца президентства Леонида Федуна «Спартак» выиграл три трофея.