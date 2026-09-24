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Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 24 сентября

Расписание матчей Лиги наций УЕФА на 24 сентября
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Сегодня, 24 сентября, стартует розыгрыш Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием игр 1-го тура группового этапа турнира.

Расписание матчей Лиги наций на 24 сентября (время московское):

Лига A

21:45. Сербия – Греция;
21:45. Нидерланды – Германия;
21:45. Португалия – Уэльс;
21:45. Норвегия – Дания.

Лига B

21:45. Косово – Ирландия;
21:45. Австрия – Израиль.

Лига D

19:00. Андорра – Мальта;
21:45. Лихтенштейн – Литва.

Групповой этап Лигии наций пройдёт осенью 2026 года, заключительная финальная часть (плей-офф) — летом 2027 года. Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии.

Календарь матчей Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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