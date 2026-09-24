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Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча 1-го тура Лиги наций УЕФА начнётся в 21:45 мск 24 сентября 2026 года

Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск
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Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 1
Германия
0:1 Нмеча – 32'     1:1 Гакпо – 90+2'    

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды встретятся с Сербией 27 сентября, а Германия в этот же день проведёт матч с Грецией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций
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