Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды встретятся с Сербией 27 сентября, а Германия в этот же день проведёт матч с Грецией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).