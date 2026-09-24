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Португалия — Уэльс: текстовая трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги наций 2026/2027 началась

Португалия — Уэльс: текстовая трансляция матча Лиги наций УЕФА началась
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Стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Португалии и Уэльса. Игра проходит на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 4. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
1 : 0
Уэльс
1:0 Феликс – 22'    

Во 2-м туре группового этапа Португалия встретится с национальной командой Норвегии 27 сентября, а Уэльс в этот же день проведёт матч со сборной Дании.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.). Отметим, что Португалия является двукратным победителем Лиги наций.

Календарь Лиги наций сезона-2026/2027
Турнирная таблица Лиги наций сезона-2026/2027
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