Нидерланды — Германия: онлайн-трансляция матча Лиги наций началась

Сегодня, 24 сентября, проходит матч 1-го тура группового этапа Лиги наций (Лига A), в котором встречаются сборные Нидерландов и Германии. Игра проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучал в 21:45 мск. В прямом эфире игру показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды встретятся с Сербией 27 сентября, а Германия в этот же день проведёт матч с Грецией.

Действующим победителем Лиги наций является сборная Португалии. В финале минувшего розыгрыша португальская национальная команда победила Испанию — 2:2 (5:3 пен.).