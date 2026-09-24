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Угальде назвал трёх главных претендентов на «Золотой мяч»

Угальде назвал трёх главных претендентов на «Золотой мяч»
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Нападающий «Спартака» Манфред Угальде обозначил тройку главных претендентов на «Золотой мяч» в 2026 году.

— Если бы вы принимали участие в голосовании, то кому бы вручили «Золотой мяч»?
— Не могу сказать, что сейчас слежу за вручением «Золотого мяча» так, как раньше. Всё довольно сильно изменилось, не могу сказать, что это очень интересно. Конечно, Месси заслуживает эту награду за чемпионат мира, Мбаппе за то, что много забивал. И, конечно, Кейн за то, что забил безумное количество голов, — приводит слова Угальде «Матч ТВ».

Церемония вручения «Золотого мяча» 2026 года запланирована на понедельник, 26 октября. Мероприятие состоится в Лондоне. Церемония станет юбилейной, 70-й в истории. Напомним, победитель определится по итогам голосования 100 журналистов из стран, представляющих топ-100 рейтинга ФИФА.

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