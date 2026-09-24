Нидерланды — Германия: как команды играли друг с другом последние пять матчей

Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

Последние пять матчей Нидерландов и Германии:

Лига наций УЕФА, 14 октября 2024 года, Германия — Нидерланды — 1:0;

Лига наций УЕФА, 10 сентября 2024 года, Нидерланды — Германия — 2:2;

Товарищеский матч, 26 марта 2024 года, Германия — Нидерланды — 2:1;

Товарищеский матч, 29 марта 2022 года, Нидерланды — Германия — 1:1;

Отборочный матч ЧЕ-2020, 6 сентября 2019 года, Германия — Нидерланды — 2:4.

С полной историей личных встреч можно ознакомиться по ссылке.

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды встретятся с Сербией 27 сентября, а Германия в этот же день проведёт матч с Гре