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Нидерланды — Германия: как команды играли друг с другом последние пять матчей перед встречей в Лиге наций 24 сентября 2026 года

Нидерланды — Германия: как команды играли друг с другом последние пять матчей
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Сегодня, 24 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги наций, в котором встретятся сборные Нидерландов и Германии. Игра пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч этих соперников.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последние пять матчей Нидерландов и Германии:

  • Лига наций УЕФА, 14 октября 2024 года, Германия — Нидерланды — 1:0;
  • Лига наций УЕФА, 10 сентября 2024 года, Нидерланды — Германия — 2:2;
  • Товарищеский матч, 26 марта 2024 года, Германия — Нидерланды — 2:1;
  • Товарищеский матч, 29 марта 2022 года, Нидерланды — Германия — 1:1;
  • Отборочный матч ЧЕ-2020, 6 сентября 2019 года, Германия — Нидерланды — 2:4.

С полной историей личных встреч можно ознакомиться по ссылке.

Во 2-м туре группового этапа Нидерланды встретятся с Сербией 27 сентября, а Германия в этот же день проведёт матч с Гре