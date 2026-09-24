Андрей Аршавин назвал лучшего вратаря в мире на данный момент

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин заявил, что считает голкипера «Реала» Тибо Куртуа лучшим вратарём в мире на данный момент.

— Сафонов был номинирован на лучшего вратаря. Как оценишь его шансы?

— Честно, я не знаю, кто там другой номинирован. И мы же обсуждали это, думаю, что он в топ-5 уже есть, но вот из тех вратарей, которых мне довелось вживую увидеть, то, что творил Куртуа… Ну… Пока, на мой взгляд, к нему нет [никого близкого по уровню]. Но я даже не знаю, номинирован ли он. Однако для меня сейчас это вратарь номер один, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.