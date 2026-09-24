Защитник «Локомотива» Монтес покинул расположение сборной Мексики из-за травмы

Футболист московского «Локомотива» Сесар Монтес покинул расположение национальной команды Мексики из-за полученной травмы ягодичной мышцы. Об этом сообщает beIN Sports. По данным источника, в ближайшее время Монтес вернётся в Москву, где будет проходить лечение.

В эту паузу на игры сборных Мексика проведёт товарищеские матчи с национальными командами Колумбии, Перу, США и Чили.

Монтесу 29 лет, за «Локомотив» мексиканский футболист выступает с сентября 2024 года. Действующий контракт Сесара с железнодорожниками рассчитан до конца июня 2029 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 7,5 млн.