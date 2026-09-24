Опубликован рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов

Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал новый рейтинг лучших вратарей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отражённых ударов, нанесённых по его воротам.

Топ-10 вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов выгядит следующим образом:

1. Александр Максименко, «Спартак» – 79%.

2. Антон Митрюшкин, «Локомотив» – 77%.

3. Богдан Овсянников, «Оренбург» – 75%.

4. Евгений Ставер, «Рубин» – 74%.

5. Денис Адамов, «Зенит» – 74%.

6. Станислав Агкацев, «Краснодар» – 73%.

7. Сергей Песьяков, «Крылья Советов» – 72%.

8. Владислав Тороп, ЦСКА – 70%.

9. Вадим Ульянов, «Ахмат» – 69%.

10. Сергей Волков, «Родина» – 69%.