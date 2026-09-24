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Опубликован рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов

Опубликован рейтинг лучших вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов
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Телеграм-канал «РУСТАТ» опубликовал новый рейтинг лучших вратарей Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по проценту отражённых ударов. Так, лидерство удерживает голкипер московского «Спартака» Александр Максименко, у которого 79% отражённых ударов, нанесённых по его воротам.

Топ-10 вратарей РПЛ по проценту отражённых ударов выгядит следующим образом:

1. Александр Максименко, «Спартак» – 79%.
2. Антон Митрюшкин, «Локомотив» – 77%.
3. Богдан Овсянников, «Оренбург» – 75%.
4. Евгений Ставер, «Рубин» – 74%.
5. Денис Адамов, «Зенит» – 74%.
6. Станислав Агкацев, «Краснодар» – 73%.
7. Сергей Песьяков, «Крылья Советов» – 72%.
8. Владислав Тороп, ЦСКА – 70%.
9. Вадим Ульянов, «Ахмат» – 69%.
10. Сергей Волков, «Родина» – 69%.

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