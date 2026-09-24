В Госдуме призвали привлечь к ответственности тренера, требовавшего «сломать» футболистку

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв призвал привлечь к ответственности тренера юношеской женской команды по футболу, который требовал у своих подопечных «сломать» соперницу. Ранее 43-летний тренер женской команды ЮФЛ «Мастер-Сатурн» Дмитрий Кудряшов во время игры с «Зенитом» потребовал от своих игроков «сломать» 16-летнюю футболистку соперниц.

«Помимо того, что есть КДК, в стране существуют уголовный и административный кодексы. Это никто не отменял. Считаю, что необходимо внимательно отнестись к такой угрозе и не отпускать это. Это вышло в медийную плоскость. Наказали на 5 тысяч… В нашей жизни это не такие большие деньги, на них особенно ничего не сделаешь. Оштрафовать на такую сумму — это не те деньги. Этот тренер посмеялся и сказал: «Заберите пятёрочку, вон там лежит».

Это не те меры воздействия, которые необходимы, чтобы навести порядок. Речь идёт о женском футболе. Повторюсь, помимо КДК, у нас есть законы Российской Федерации, которые никому нельзя нарушать. Мы помним скандал с известными футболистами, которые получили реальные сроки за то, что кидались стульями. Думаю, наказание повлияло на поведение спортсменов.

Судейскому департаменту в лице Мажича и Каманцева однозначно стоит обратить особое внимание на эту ситуацию. Мне кажется, меры за подобные действия должны быть более жёсткими. Заплатить пятёрочку — это пожурить. У наших футболистов одни из самых высоких зарплат в мире, но вот такие наказания. Может, это не очень сравнимо с женским футболом. Однако жестокость и насилие не должны быть нигде», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.