Родри определил, кто должен получить награду лучшему тренеру года по версии ФИФА

Полузащитник каталонской «Барселоны» Родри рассказал, кто должен получить награду лучшему тренеру года по версии ФИФА. Так, Родри выделил возглавляющего сборную Испании Луиса де ла Фуэнте, под руководством которого «Красная фурия» выиграла чемпионат мира — 2026. Родри был в составе испанской национальной команды на прошедшем минувшим летом турнире.

«Отдайте этот приз Луису де ла Фуэнте. Он проделал невероятную работу — должен его получить», — приводит слова Родри известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

В летнее трансферное окно Родри перешёл из «Манчестер Сити» в «Барселону». Испанец присоединился к новому клубу в середине августа.