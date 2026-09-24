Бояринцев: пауза на сборные на руку «Краснодару» — после хорошего старта всегда просадка

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев высказался о ситуации в «Краснодаре». Он не считает, что у «быков» кризис.

— Есть ощущение, что у «Краснодара» наступил кризис?

— Нет, это не может быть кризисом. За хорошим стартом всегда следует просадка. Команда особо не заметила потерю Сперцяна, что удивительно — всё-таки многолетний лидер. На первый план вышли другие ребята, тот же Кривцов. Ничего страшного не вижу в этих ничейных результатах, сейчас пауза на сборные, передышка на руку «Краснодару», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.