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Бояринцев: пауза на сборные на руку «Краснодару» — после хорошего старта всегда просадка

Бояринцев: пауза на сборные на руку «Краснодару» — после хорошего старта всегда просадка
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Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев высказался о ситуации в «Краснодаре». Он не считает, что у «быков» кризис.

— Есть ощущение, что у «Краснодара» наступил кризис?
— Нет, это не может быть кризисом. За хорошим стартом всегда следует просадка. Команда особо не заметила потерю Сперцяна, что удивительно — всё-таки многолетний лидер. На первый план вышли другие ребята, тот же Кривцов. Ничего страшного не вижу в этих ничейных результатах, сейчас пауза на сборные, передышка на руку «Краснодару», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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