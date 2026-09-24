«Оценка неудовлетворительная». Пименов подвёл итоги первой трети сезона для «Факела»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов подвёл итоги стартового отрезка сезона для воронежского клуба. Сейчас «Факел» идёт на последнем месте в турнирной таблице Альфа-Банк РПЛ.

«Оценка неудовлетворительная, команда идёт на последнем месте. Это из минусов. Из плюсов — постоянно не опускаем руки, даём бой любой команде от «Краснодара», «Зенита» до «Балтики», «Оренбурга», «Махачкалы». К сожалению, проигрываем в один мяч. Значит, ещё не всё потеряно, есть где прибавить и исправить нашу позицию в турнирной таблице. Задача не попасть в переходные игры и сохранить место в РПЛ такой же и остаётся», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».