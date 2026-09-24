15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Аршавин ответил, можно ли назвать Глушенкова лидером «Зенита»

Андрей Аршавин ответил, можно ли назвать Глушенкова лидером «Зенита»
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вингере сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, отвечая на вопрос, можно ли его считать лидером санкт-петербургской команды.

— Про Глушенкова хочу ещё спросить. Учитывая его поведение сейчас, ты считаешь его лидером «Зенита» вообще? Слуцкий, например, считает его сильнейшим из тех, кто остался в РПЛ.
— Имеешь в виду, что он на сплачивает там команду и так далее? Во-первых, он специфичен. Насколько мы за время его в Российской Премьер-Лиге можем судить. Так-то лично я его мало знал, мало с ним общался. Как игрок он один из лидеров «Зенита» точно, [но] ему не хватает стабильности. Самый ли сильный он игрок из русских… Если ты меня попросишь назвать других, может быть, тоже сходу не назову, но вот сказать, что он прямо с отрывом от всех остальных… Ну, для меня тоже нет. То, что он, скорее всего, не уедет, ему не будет смысла уезжать за границу, это, наверное, данность, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

Материалы по теме
Андрей Аршавин назвал лучшего вратаря в мире на данный момент