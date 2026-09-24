Андрей Аршавин ответил, можно ли назвать Глушенкова лидером «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин высказался о вингере сине-бело-голубых Максиме Глушенкове, отвечая на вопрос, можно ли его считать лидером санкт-петербургской команды.

— Про Глушенкова хочу ещё спросить. Учитывая его поведение сейчас, ты считаешь его лидером «Зенита» вообще? Слуцкий, например, считает его сильнейшим из тех, кто остался в РПЛ.

— Имеешь в виду, что он на сплачивает там команду и так далее? Во-первых, он специфичен. Насколько мы за время его в Российской Премьер-Лиге можем судить. Так-то лично я его мало знал, мало с ним общался. Как игрок он один из лидеров «Зенита» точно, [но] ему не хватает стабильности. Самый ли сильный он игрок из русских… Если ты меня попросишь назвать других, может быть, тоже сходу не назову, но вот сказать, что он прямо с отрывом от всех остальных… Ну, для меня тоже нет. То, что он, скорее всего, не уедет, ему не будет смысла уезжать за границу, это, наверное, данность, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.