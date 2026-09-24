Бояринцев: «Динамо» на правильном пути, Шварц может довести их до призовых мест

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев высказался о ситуации в московском «Динамо» в текущем сезоне.

«Динамо» долго раскачивалось, в первых матчах нащупывали игру. Но все знают, что Шварц — опытный тренер, а первое время ушло на перестройку. В последних матчах не пропускают, хорошая игра Лунёва, обыграли «Спартак». «Динамо» разогналось, в хорошей форме, уже шесть побед подряд, команда находится на правильном пути. Их место в таблице не удивляет — хороший состав, Тюкавин ещё не все мячи забил. Сейчас у него четыре гола, но он мог и больше забивать, моментов достаточно. Шварц может довести команду до призовых мест в этом сезоне», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.