Никитин оценил перспективы Соболева в борьбе за звание лучшего бомбардира РПЛ

Бывший футболист «Уфы» и волгоградского «Ротора» Алексей Никитин высказался о нападающем санкт-петербургского «Зенита» Александре Соболеве. В нынешнем сезоне Соболев провёл за сине-бело-голубых 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал две результативные передачи.

«В штрафной площади Соболев всегда опасен. Не могу гарантировать, что он станет лучшим бомбардиром, но предпосылок для спада у Александра не вижу», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» после девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.