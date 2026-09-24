Андреев: Аугусто не показывает в «Зените» и 50% своих навыков, в Турции он разрывал всех

Бывший скаут Дмитрий Андреев высказался о бразильских футболистах «Зенита», за которыми он следил ещё во времена их выступлений в зарубежных чемпионатах.

«Я следил за многими бразильцами, которые сейчас играют в «Зените», ещё в момент их выступлений в Южной Америке. Следил за Энрике, Вегой и Джоном Джоном. Следил за Аугусто, ещё когда он играл в Турции. Это сильнейший футболист с сумасшедшими качествами. Как и Джон Джон. В «Зените» Фелипе не показывает даже 50% от своих реальных навыков. В Турции он разрывал всех. А Джон Джон был хорош в Бразилии. Как и Луис Энрике. Не просто так его вызывают в сборную Бразилии. Кто попало там не оказывается», — цитирует Андреева Metaratings.