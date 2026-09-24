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Тьерри Анри отказался обсуждать будущее сборной Франции во главе с Зиданом

Тьерри Анри отказался обсуждать будущее сборной Франции во главе с Зиданом
Комментарии

Бывший французский нападающий лондонского «Арсенала», туринского «Ювентуса» и каталонской «Барселоны» Тьерри Анри отказался обсуждать будущее сборной Франции во главе с Зинедином Зиданом.

— При обсуждении сборной Франции, что можете сказать о новой эре, которая начинается в команде под руководством Зидана?
— Это не моя тема. Желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Анри известное испанское онлайн-издание AS.

Зинедин Зидан возглавил сборную Франции после Дидье Дешама летом 2026-го. Отметим, прежде Зидан не работал на уровне сборных. Ранее Зинедин возглавлял мадридский «Реал», который он покинул в 2021 году.

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