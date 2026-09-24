Далер Кузяев может перейти в махачкалинское «Динамо»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил об интересе к полузащитнику Далеру Кузяеву. Однако функционер подчеркнул, что процедура подписания свободного агента в дозаявочное окно — непростой процесс.

«Про подписание контракта с Далером Кузяевым пока промолчу. Статус свободного агента подразумевает непростую процедуру. Интерес к Кузяеву у нас есть, нельзя просто взять и подписать игрока.

Сегодня закрывается дозаявочное окно в РПЛ. Мало того, там непростая процедура. Надо ещё подать в комитет по статусу игроков, который должен разрешить переход. Несложная история, но процедуры занимают время. Это не просто — заявить игрока. Но ещё раз могу сказать, что Далер Кузяев нам интересен», — приводит слова Газизова Sport24.