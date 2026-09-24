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Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге этого сезона. После девяти туров красно-белые, набрав 19 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар» (21).

— У «Спартака» шансы на чемпионство какие?
— Шансы…

— Больше 50%?
— Больше, да. У «Спартака» и у «Динамо», я считаю, больше 50%.

— Одинаковые шансы у «Спартака» и «Динамо»?
— Примерно одинаковые, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.

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