Александр Бубнов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы московского «Спартака» на чемпионство в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге этого сезона. После девяти туров красно-белые, набрав 19 очков, занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Лидирует «Краснодар» (21).

— У «Спартака» шансы на чемпионство какие?

— Шансы…

— Больше 50%?

— Больше, да. У «Спартака» и у «Динамо», я считаю, больше 50%.

— Одинаковые шансы у «Спартака» и «Динамо»?

— Примерно одинаковые, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В 10-м туре Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет с «Крыльями Советов» на выезде.