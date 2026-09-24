Денис Бояринцев — о Батракове: мне кажется, турецкий чемпионат не сильнее РПЛ

Известный российский экс-футболист, а ныне тренер Денис Бояринцев прокомментировал переход полузащитника Алексея Батракова из московского «Локомотива» в турецкий «Галатасарай».

«Сложно оценить турецкий чемпионат, не так часто слежу за ним. Но и сам Алексей говорил, что основное — Лига чемпионов. Любой там хочет играть. Конечно, он сделал шаг вперёд, а дальше всё в его руках. Понятно, что в «Галатасарае» высокая конкуренция, видно, что Алексею не так просто. Но в Лиге чемпионов выходит, уже поучаствовал в забитом мяче. Тут тоже присутствует вопрос адаптации.

Мне кажется, турецкий чемпионат не сильнее нашего. Тут надо у Феди Кудряшова спросить, он точно ответит (смеётся). Но Алексей может зацепиться и пойти на повышение. Хочется пожелать Алексею попасть в лучшие европейские чемпионаты после «Галатасарая», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.