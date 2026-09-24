«Краснодар» отказался от подписания Джейдона Санчо

«Краснодар» отказался от кандидатуры экс-вингера дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубу действительно предложили вариант с подписанием англичанина, а сам игрок был готов ехать в Альфа-Банк РПЛ, но «Краснодар» отказался от этого варианта. Стороны не вступали в продвинутые переговоры.

Санчо 26 лет, сейчас он находится в статусе свободного агента. Летом крайний нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением сроков контракта. Сезон-2025/2026 Джейдон провёл в бирмингемской «Астон Вилле» на правах аренды.