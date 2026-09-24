15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Краснодар» отказался от подписания Джейдона Санчо

«Краснодар» отказался от подписания Джейдона Санчо
Комментарии

«Краснодар» отказался от кандидатуры экс-вингера дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед» Джейдона Санчо. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клубу действительно предложили вариант с подписанием англичанина, а сам игрок был готов ехать в Альфа-Банк РПЛ, но «Краснодар» отказался от этого варианта. Стороны не вступали в продвинутые переговоры.

Санчо 26 лет, сейчас он находится в статусе свободного агента. Летом крайний нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» в связи с истечением сроков контракта. Сезон-2025/2026 Джейдон провёл в бирмингемской «Астон Вилле» на правах аренды.

Материалы по теме
Андрей Аршавин ответил, можно ли назвать Глушенкова лидером «Зенита»
Комментарии