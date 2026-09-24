Польский футболист погиб в автокатастрофе после столкновения с оленем

Молодой польский футболист Оскар Кордус, выступавший в четвёртой лиге Польши, трагически погиб в результате автокатастрофы.

По информации издания Gostyn24, Кордус ехал за рулём своего автомобиля по одной из трасс на западе Польши. Олень переходил дорогу и был сбит встречным автомобилем. Удар оказался такой силы, что животное вылетело на встречную полосу, по которой и ехал Кордус. Олень попал прямо в машину Оскара, пробил лобовое стекло и нанёс серьёзные увечья спортсмену.

20-летний футболист получил травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Водитель, который первым столкнулся с оленем, не пострадал.