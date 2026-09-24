15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Женская сборная России сыграет два матча с Индией

Женская сборная России сыграет два матча с Индией
Комментарии

РФС на своём официальном сайте объявил, что сборная России по футболу сыграет два товарищеских матча с национальной командой Индии. Российские футболистки с 6 по 12 октября проведут учебно-тренировочный сбор в Калькутте. Встречи с Индией состоятся 8 и 11 октября.

Ранее женские сборные России и Индии дважды встречались между собой. Обе встречи завершились победой российских футболисток.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая женские сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.

Материалы по теме
«Ждём Иран, Намибию, Нигерию». Дивеев опубликовал пост с тренировки сборной России
Комментарии