Женская сборная России сыграет два матча с Индией

РФС на своём официальном сайте объявил, что сборная России по футболу сыграет два товарищеских матча с национальной командой Индии. Российские футболистки с 6 по 12 октября проведут учебно-тренировочный сбор в Калькутте. Встречи с Индией состоятся 8 и 11 октября.

Ранее женские сборные России и Индии дважды встречались между собой. Обе встречи завершились победой российских футболисток.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая женские сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.