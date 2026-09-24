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Родри назвал игрока, который удивил его больше всего в «Барселоне»

Родри назвал игрока, который удивил его больше всего в «Барселоне»
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Полузащитник «Барселоны» Родри заявил, что его больше всего удивил вингер Рафинья в составе сине-гранатовых. Испанец присоединился к каталонскому клубу в середине августа из английского «Манчестер Сити».

«Рафинья — тот игрок, который удивил меня больше всего. Я сказал Рафинье: «В «Лидсе» ты был вингером! А теперь тебе нравится играть «девятку», верно? Он ответил: «Поначалу мне это не нравилось, но… Теперь обожаю», — приводит слова Родри известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

«Барселона» после семи туров испанской Ла Лиги текущего сезона занимает первое место в турнирной таблице, набрав 21 очко.

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